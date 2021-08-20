Общество

Псковские школьники узнали историю российского флага от росгвардейцев

Накануне Дня Государственного флага росгвардейцы провели встречу с юными псковичами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мероприятие прошло в модельной библиотеке «Библиолюб» микрорайона Любятово. В ходе мероприятия стражи правопорядка рассказали ребятам об истории образования государственного праздника, о значении цветовой палитры флага.

«Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям. И пусть всегда в наших сердцах живет гордость за Россию, за наш государственный флаг», - отметил офицер регионального управления Росгвардии.

День государственного флага Российской Федерации ежегодно отмечается 22 августа. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг в России появился на рубеже XVII—XVIII веков. Впервые бело-сине-красный флаг с нашитым на нем двуглавым орлом подняли на первом русском военном корабле «Орел», в царствование Алексея Романова, отца Петра I.