В СНГБ рассказали о новом мошенничестве с использованием «зарубежных счетов»

Мошенники придумали новую схему для получения денег граждан: на электронную почту потенциальной жертве приходит письмо якобы от Банка России о крупном денежном счете в иностранном банке и необходимости оплатить комиссию за получение этих денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Сургутнефтегазбанке.
«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию, налог, страховку и т. д. для ее получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, так как это распространенный вид мошенничества», - предупредили в банке.
Специалисты Сургутнефтегазбанка рекомендуют соблюдать простые правила предосторожности:
База знаний Сургутнефтегазбанка по безопасности в сети доступна по ссылке https://www.sngb.ru/kiberbezopasnost.