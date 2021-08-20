Общество

«1С:ДиректБанк» – новый сервис для предпринимателей от СНГБ

Сургутнефтегазбанк предлагает корпоративным клиентам новый сервис – «1С:ДиректБанк», который позволяет напрямую обмениваться электронными документами с банком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

Технология «ДиректБанк» реализована в программах системы «1С:Предприятие» и позволяет клиентам СНГБ нажатием одной кнопки отправлять документы из программ в банк и обратно.

Преимущества сервиса:

создание рублевых платежных документов и просмотр истории изменения документов в привычном интерфейсе «1С:Предприятия»;

отправка платежных поручений для выплат контрагентам, а также налоговых, социальных и таможенных выплат в один клик из «1С:Предприятия»;

получение информации о статусе отправленного в банк платежного поручения;

получение из банка выписки по рублевым счетам.

Обмен документами между программой «1С» и банком происходит напрямую. В банке пояснили, что это значительно увеличивает скорость обмена электронными документами между клиентом и банком и повышает безопасность платежей. Документы в программе «1С» подписываются электронной подписью и передаются в банк по шифрованным каналам – все операции надежно защищены как со стороны «1С», так и со стороны банка, подчеркнули в СНГБ.

«"1С:ДиректБанк" отслеживает этапы отправки платежа и показывает их в программе "1С" – процесс под вашим контролем», - заметили в банке.

Для использования сервиса «1С:ДиректБанк» достаточно быть зарегистрированным пользователем программ системы «1С:Предприятие».