Общество

Вахту памяти проведут в Невельском районе в 2022 году

Поисковую экспедицию (вахту памяти) «Невель 2022» проведут в Невельском районе в рамках всероссийской «Вахты памяти» с 23 апреля по 6 мая в 2022 году. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Патриот 60» в соцсети «ВКонтакте».

Место проведения — берег озера Боровно в районе деревни Смольники. Организатором вахты памяти выступает поисковый отряд «Патриот 60».

Организаторы рассказали, что вахту памяти проведут с целью поиска, эксгумации и перезахоронения бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в этом районе в ходе событий 1941-1943 годов.

Более подробную информацию можно прочесть в положении по ссылке. Организаторы отметили, что ближе к дате проведения вахты памяти в положение могут вноситься изменения и дополнения. «Также не забываем о возможных изменениях, связанных с эпидемиологической обстановкой», - добавили в поисковом отряде.