Общество

Псковских грибников со стажем призвали дать советы по безопасному поведению в лесу

Грибников со стажем призвали поделиться советами по безопасному поведению в лесу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

«"Тихая охота" или поход за грибами – распространенное времяпрепровождение в летне-осенний период. Однако поиски грибов в лесу порой оборачиваются поисковыми мероприятиями, когда грибников ищут экстренные службы. Именно в этот период каждый год поступают сообщения не только о без вести пропавших в лесных массивах, в том числе детях, но и об отравлениях дарами леса, особенно грибами», - отметили в СУ СК.

Прежде чем пойти за грибами и ягодами, специалисты рекомендуют вспомнить правила безопасного поведения в лесу.

«Вы – грибник со стажем и знаете больше о безопасном походе в лес? Дайте свой совет другим читателям. Подборка самых полезных из них будет опубликована в аккаунте СК в Instagram», - подчеркнули в СУ СК.