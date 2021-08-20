Общество

Все школы Псковской области прошли приемку к новому учебному году

100% образовательных учреждений Псковской области получили от приемочных комиссий допуск к началу учебного года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего комиссии приняли порядка 370 учреждений, в том числе - 154 школы, 113 детских садов, 80 учреждений дополнительного образования и 15 профессиональных образовательных организаций.

«Приемку прошли все образовательные организации. По нескольким есть ряд замечаний, которые в настоящий момент устраняются», — проинформировал руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков.

В рамках подготовки к новому учебному году в 314 муниципальных образовательных организациях провели ремонтные работы. На эти цели затрачено более 60 миллионов рублей. В 174 учреждениях обеспечили комплексную безопасность на общую сумму 15 миллионов рублей. Кроме того, во всех школах, дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования области приняли меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

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Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в ежегодном совещании с федеральными министерствами и регионами о готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, которое провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Вице-премьер сообщила, что в целом по стране завершили подготовку к новому учебному году и соответствуют установленным требованиям 95% образовательных организаций.