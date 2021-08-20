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Общество

Педагоги и воспитатели в Псковской области получат денежную выплату к 1 сентября

20.08.2021 14:45|ПсковКомментариев: 4

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о единовременной материальной помощи педагогическим работникам образовательных организаций. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Единовременную материальную помощь в размере 2 500 рублей за счет средств областного бюджета выплатят до 1 сентября. Ее получат: 

  • воспитатели дошкольных образовательных организаций (муниципальных, государственных организаций, а также частных организаций, которым предоставляются субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет средств областного бюджета), за исключением руководителей и заместителей руководителей указанных организаций, осуществляющих функции воспитателей;
  • педагогические работники общеобразовательных организаций (муниципальных, государственных организаций, а также частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, которым предоставляются субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета), за исключением руководителей и заместителей руководителей указанных организаций.

Контроль за исполнением указа возложен на первого заместителя губернатора области Веру Емельянову.

Теги: #выплаты #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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