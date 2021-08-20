Общество

Псковские чиновники возобновляют личный прием граждан

Должностные лица администрации города Пскова и органов администрации города возобновят проведение личных приемов граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Личные приемы проводятся в соответствии с утвержденными графиками приемов по предварительной записи при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

С графиками приемов должностных лиц администрации города Пскова, органов городской администрации можно ознакомиться в разделе «Приемная» на сайте администрации.