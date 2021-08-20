Общество

Жители Псковской области вместе со всей страной отмечают День флага России

День Государственного флага Российской Федерации отмечается в России сегодня, 22 августа. Праздник установлен на основании указа президента Российской Федерации от 20 августа 1994 года, напоминает портал calend.ru.

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Сегодня флаг России - официальный государственный символ наряду с гербом и гимном Российской Федерации. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Петр I. (20) 31 января 1705 года он издал указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Но официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

До сих пор историки и исследователи не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета для российского флага, но считается, что с самого начала каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый означает свободу, синий - Богородицу, покровительствующую России, красный - державность. Другая версия гласит, что белый символизирует благородство и чистоту, синий - честность и верность, а красный - смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям, а также - это цвет крови, пролитой за Отечество.

В апреле 1918 года советское правительство по инициативе Якова Свердлова приняло решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 22 августа 1991 года российские парламентарии отменили вердикт коммунистов, благодаря чему историческое знамя заняло свое почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

Хотя сегодня сам праздник - День флага Российской Федерации - не является выходным днем, но уже традиционно к этой важной дате приурочены торжественные шествия, пропагандистские акции, молодежные флешмобы, авто-мото пробеги и другие массовые мероприятия, цель которых - рассказать россиянам историю праздника, важность и значение государственных символов страны.

В честь праздника в муниципальных образованиях Псковской области жителям будут раздавать триколорные ленты. С 1 августа на сайте и в соцсетях областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина проходит виртуальная выставка-поздравление «Флаг России - наша гордость!», а с 16 по 22 августа управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области проводит онлайн-фотоконкурс «Моя страна − Моя гордость». На сайте областной универсальной научной библиотеки с 20 числа проводится виртуальная выставка «Гордо реет стяг державный»: вглядываясь в скрижали истории».

Псковская областная библиотека для незрячих и слабовидящих предлагает сегодня поиграть в познавательную игру «Гордо реет наш флаг над страной», а в Дедовичах пройдет областная акция «Под флагом единым». Интерактивные выставки и патриотические акции к Дню флага приурочили библиотеки Пскова и Великих Лук. Городской культурный центр Пскова сегодня проводит праздничный концерт «Флаг наш Российский, овеянный славой» (по пригласительным билетам) и творческую онлайн-эстафету «Под флагом единым».

Фотоакции, тематические и книжные выставки, концерты, викторины, информационные часы и мастер-классы, приуроченные к сегодняшнему празднику, также пройдут во всех районах Псковской области.