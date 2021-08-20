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Общество

Выплаты педагогическим работникам к 1 сентября начались в районах Псковской области

20.08.2021 17:24|ПсковКомментариев: 0

Выплаты в виде единовременной материальной помощи педагогическим работникам образовательных организаций региона к новому учебному году начались в районах Псковской области. Указ о предоставлении в 2021 году соответствующей меры поддержки подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации. 

Выплаты будут направлены работникам образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории региона. Речь идет о воспитателях государственных детских садов, а также частных организаций, которым предоставляются субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного образования за счет средств областного бюджета. Исключение составляют руководители и их заместители, осуществляющие функции воспитателей.

Выплату получат и учителя государственных школ, а также педагогические работники частных общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, которым предоставляются субсидии на финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств областного бюджета. Руководители и их заместители к данной категории не относятся.

Сумма выплаты каждому сотруднику составит 2,5 тысячи рублей. Всего на эти цели из средств областного бюджета выделено 22 млн рублей.

Как сообщили в региональном комитете по образованию, средства до муниципалитетов доведены в полном объеме. Все выплаты будут произведены до 1 сентября.

Напомним, о решении в предоставлении педагогическим работникам единовременной выплаты глава региона сообщил на совещании по подготовке образовательных учреждений региона к новому учебному году.

Теги: #Псковская область #выплаты #учитель
Источник: Псковская Лента Новостей
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