Общество

Псковичи едут в Уфу на финал чемпионата «Молодые профессионалы»

Региональная сборная Псковской области примет участие в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который пройдет в очном формате с 25 по 29 августа в Уфе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, национальный финал - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс Россия» среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей юниорского направления до 16 лет.

Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям. Участниками чемпионата станут более 1800 конкурсантов. 600 из них – представители юниорского направления. Экспертное сообщество представят около 1700 человек.

Региональная сборная Псковской области примет участие в финале по компетенции «Спасательные работы - юниоры» (14-16). В состав сборной вошли 5 воспитанников центра «Патриот» и их наставник-эксперт Елена Ильина.

Сборная отправится на финал 21 августа.

Добавим, организаторами IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступают министерство просвещения Российской Федерации, правительство Республики Башкортостан, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Подобные финалы ежегодно проводятся в Российской Федерации в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы(повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование».