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Общество

Все школы Псковского района приняты к новому учебному году без замечаний

23.08.2021 12:05|ПсковКомментариев: 0

Все школы Псковского района приняты к новому учебному году без замечаний. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Приемка школ завершена, она проходила с 10 по 16 августа и все наши 13 школ, 14 дошкольных учреждений и одно учреждение дополнительного образования готовы к началу учебного года», - рассказала она. В этом году власти района, по ее словам, сделали упор на устранение предписаний, в том числе по части пожарной и антитеррористической безопасности. «В ходе приемки учреждений мы очень подробно разбирали эти вопросы, и все замечания прошлого года устранены. У нас есть программа противопожарной и антитеррористической безопасности, в рамках которой мы устраняем все замечания, поэтому многие моменты по этим вопросам за два года выполнены. В итоге школы приняты без замечаний», - подытожила Наталья Федорова.

В этом году из районного бюджета на ремонты образовательных учреждений было выделено около 14 млн рублей. «Мы понимаем, что все здания были построены давно и поэтому нуждаются и в ремонте жизненно важных систем, и в текущих ремонтах», - пояснила она. Выделяются средства и на модернизацию образовательного процесса. Так, 2,2 млн рублей было выделено на ремонт 18 школьных кабинетов под «Точки роста». Кроме того, 2,5 млн рублей выделено на модернизацию школьных пищеблоков.

«Самым важным для нас было устранение предписаний, антитеррористическая и противопожарная безопасность, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Здесь тоже проведены масштабные работы на сумму около 3 млн рублей», - добавила глава района.

Теги: #школа #безопасность #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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