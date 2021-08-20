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Общество

«Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо»

20.08.2021 19:17|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

 

Темы выпуска:

«Афганистан болит в моей душе». Мир шокирован быстрой сменой власти в Кабуле после ухода американских военных.
Осквернители надгробий. Юные вандалы надругались над 16 могилами на кладбище Невеля.
И вновь «Крещендо»! Знаменитый пианист Денис Мацуев даст концерт в Зеленом театре.

Вся минувшая неделя прошла под знаком Афганистана. Кто-то, конечно, скажет: где Афганистан, и где мы? Но на самом деле Афганистан нам совсем не чужой. И как раз в Пскове об Афганистане многие помнят и следят за развитием ситуации в этой исламской стране. А все потому, что у нас живет много ветеранов соетско-афганской войны 1979-1989 годов, бывших воинов-интернационалистов, волею судьбы или выбранной профессии попавших в Афганистан. У нас в Пскове каждый год отмечается День вывода советских войск из Афганистана. И тут не избежать известных сравнений. И все они как-то не в пользу благословенной Америки.

Итак, как пишут СМИ, потратив на войну не то один, не то два триллиона долларов (показания почему-то расходятся, но все мы понимаем, что сумма какая-то фантастическая), как и обещали, американские военные покинули Афганистан, в котором воевали и поддерживали марионеточный оккупационный режим на протяжении целых 20 лет. Насаждали демократию, феминизм, кино, жвачку, кока-колу и прочие либеральные ценности. Некоторая часть населения Афганистана все это с удовольствием хавала. Вроде бы были созданы демократические институты.

И вот наконец демократизаторы и прогрессисты убрались восвояси. При этом умудрились сделать это так, что весь мир содрогнулся и в изумлении открыл рты. Что происходит?

Информационные порталы и телеканалы обошли кадры, на которых обезумевшие от ужаса люди хватаются за шасси улетающего самолета. Понятно, что это коллаборационисты, спасающиеся от наступающих бойцов запрещенного в России движения «Талибан». Непонятно одно: почему америкосы их кинули? Или все просто не влезли? Или уходящие оккупанты думали, что светское правительство продержится еще несколько месяцев? А в итоге вышла катастрофа.

После вывода оккупационных войск все мгновенно обвалилось, правительственная армия побросала оружие и разбежалась. Талибы, запрещенные в России, триумфально взяли без боя провинцию за провинцией. Местное население встречало их хлебом-солью, или чем там у них, в Афганистане, принято встречать победителей? Коллаборационисты в панике побежали в аэропорт спасаться. Да не тут-то было! Америкосы уже улетели вместе с собаками. И в каком же состоянии паники сейчас находятся несчастные люди, что они хватаются за шасси? Полное безумие и полный позор!

Нечто похожее происходило только в Сайгоне в 1975-м, когда американцы потерпели позорное поражение от Вьетнама. Ладно, поражение. Ну уж выход-то из страны они могли правильно организовать? Бардак полный! А мы еще своих ругаем. Президент Байден выглядит сейчас не то чтобы бледно, а просто никчемно, как старый бесполезный клоун. Вот тебе и юбилей «9.11»!

Наши штатные политологи на пропагандистских ток-шоу типа «60 минут» и «Время покажет» откровенно злорадствуют. Американцы вкачали в страну триллионы, потеряли несколько тысяч солдат убитыми и ранеными, а зачем? У афганцев можно спросить: «Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи, то есть американцы?». Спрашивается: куда слиняла в три дня хваленая американская демократия?

Сейчас все прогрессивное человечество стенает о судьбе афганских женщин, которых опять оденут в паранджи и станут забивать камнями за подозрение в измене мужу. Так у них при шариате принято. Общая оценка: «Американцы крупно облажались». Хотя злорадствовать, по-моему, нечего и нечему. Запрещенный в России Талибан уже объявил о победе Афганистана в вековой войне сразу над тремя мировыми империями – Британской (в 1919-м), Советской (в 1989-м), и Американской (в 2021-м). И кто знает, что будет дальше?

Звучат диаметрально противоположные и радикальные оценки. Одни эксперты говорят: ничего, мол, страшного, Талибан – это и есть современный Афганистан, с ним надо сотрудничать. Другие – что на южном направлении опять возникла реальная террористическая угроза. Американцы, де, до сих пор нас прикрывали. А теперь прикрывать некому, все открыто, и новый халифат непременно начнет свою экспансию. А это значит: снова война, сотни тысяч, если не миллионы, беженцев. Снова, как пелось в песне, «Афганистан болит в моей душе».

Впрочем, не будем, подобно некоторым внезапно образовавшимся диванным афгановедам, нагнетать панику, а лучше пересмотрим старый фильм Владимира Бортко «Афганский излом» с итальянским актером Микеле Плачидо в главной роли. Сайт «Кинопоиск» утверждает, что это лучший фильм о советско-афганской войне, и фильму в этом году как раз исполняется тридцать лет.

А я продолжаю. Буквально несколько слов о предвыборной кампании, в которой на этой неделе, а точнее завтра, начнется период бесплатной агитации в СМИ. Нас ждут искрометные дискуссии между представителями «партии власти» и системной оппозиции, идущей в Псковское областное Собрание и Госдуму. В четверг завершилась регистрация кандидатов в депутаты Псковского заксобрания будущего седьмого созыва. Зарегистрированы единые списки 9 избирательных объединений в количестве 345 человек.

Избирательный бюллетень будет выглядеть так (по списку - сверху вниз): 1) КПРФ; (повезло возглавить список); 2) Коммунистическая партия Коммунисты России (да, такое вот «масло масленное», мне тоже немного смешно), 3) ЛДПР; 4) «Единая Россия»; 5) «Яблоко»; 6) «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»; 7) «Новые люди» (сразу вспоминается песня группы «Сплин» про то, как какие-то люди делают новых людей); 8) Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (эти, полагаю, уже никого не делают); 9) «Родина». Всего, повторюсь, девять, извиняюсь за дурацкие шутки.

По 13 одномандатным избирательным округам зарегистрировано еще 89 кандидатов. Всего получается 434 кандидата. Делим на 44 вакантных кресла, получается почти 10 человек на одно место. Вот такая конкуренция, такой конкурс, такой, если хотите, кастинг, то бишь по-русски отбор в этом году в Псковское областное Собрание. С чем я всех нас и поздравляю. В региональный парламент точно попадут лучшие из лучших. А девять из десяти почувствуют горечь неудачи. Но они сами этого хотели. Теперь уже сожалеть поздно. Избирательная кампания выходит на финишную прямую. До трех единых дней голосования 17-18-19 сентября остается ровно месяц.

К другим псковским темам. Чудовищная новость. Вандалы разгромили 16 могил на кладбище в Невеле. Жуткий инцидент произошел в ночь на 18 августа у собора Святой Троицы. На могилах неизвестные отморозки повалили кресты, разбили могильные плиты, сломали ограды, написала газета «Невельский вестник». Отморозкам недолго пришлось ходить безнаказанными. Полиция Невеля оперативно установила личности двух подростков, их подозревают в осквернении захоронений. Подозреваемые — местные жители 16 и 17 лет. Сначала их доставили в околоток - муниципальное отделение МВД России «Невельский». А потом и возбудили уголовное дело по факту осквернения могил.

Это на юге региона. Другая, но похожая история произошла на северо-западе области. Полицейские установили личности подростков, намалевавших нацистскую символику на доме в Печорах. Ранее сообщалось о том, что неизвестные изобразили свастики на ограждении и стенах здания по улице Октябрьской. Опять же, фигуранты – подростки 15 и 16 лет. В отношении старшего полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Родителей несовершеннолетних пачкунов привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

В Невеле, конечно, история посерьезней будет: надругательство над могилами - это более тяжелая статья, чем рисование свастик. И все-таки хочется вопросить всуе: а что происходит в регионе с патриотическим воспитанием, с воспитанием подрастающего поколения вообще? Где же наши духовные скрепы? Вот зачем эти подростки рисовали на заборе свастики? Просто дураки или идейные? Что у них в мозгах происходит? Вроде у нас с утра до вечера талдычат про патриотизм и недопущение оправдания нацизма, а тут такое! Как это можно объяснить? Юные последователи идей Гитлера появились? Или это просто детская глупость?

А уж про разрушение могил я вообще молчу. Это вообще какой-то сатанизм. Обряды, они там, что ли какие-то совершали, на могилах? Теперь представьте, каково родственникам тех умерших, чьи могилы порушены! Если эти родственники живут в Невеле, то я этим подросткам не завидую. Но точно можно констатировать: в воспитательной работе невельских и печорских педагогов получился какой-то нехороший прокол.

Не хотелось бы тут морализаторствовать, но какие-то выводы нужно сделать. Провести в школах специальные разъяснительные уроки. Даже не осуждать, а разъяснять. Рассказать юным псковичам, во-первых, о том, что малолетних преступников ждет (а их не ждет ничего хорошего), во-вторых, провести в школах просветительскую работу: что такое вандализм? Что такое надругательство над могилами, Что такое оправдание нацизма? И почему не стоит так себя вести. Чем все это карается, какими штрафами и сроками. Везде, но в нашей стране – в особенности. Хотите, дети, парашу нюхать и справлять естественные надобности при всех в камере? Может, кому-то такие уроки пойдут впрок.

Завершаю наш сегодняшний обзор на позитивной ноте. В Псковском театре драмы прошла большая пресс-конференция, посвященная предстоящему Пушкинскому театральному фестивалю, на которой худрук театра Дмитрий Месхиев, между прочим, объявил о возрождении музыкального фестиваля «Крещендо», бывшего когда-то одним из главных культурных событий региона.

Возрождение проекта произойдет 3 сентября в Зеленом театре, где знаменитый российский пианист Денис Мацуев даст концерт совместно с Губернаторским симфоническим оркестром. Прозвучит первый концерт Чайковского. Пригласительные билеты можно будет приобрести в кассах театра драмы бесплатно. Кто успеет взять билет, тот и попадет на концерт. Зеленый театр с учетом ограничительной пандемийной рассадки вмещает 1020 зрителей. Дмитрий Месхиев уверен, что «Крещендо» с Денисом Мацуевым отныне будет проходить ежегодно, а самое непосредственное отношение к возрождению проекта имеет бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак, выступивший в роли своего рода импресарио.

Что касается Пушкинского театрального фестиваля, то он в этом году пройдет в двух частях – так называемых «уличной» и «зальной».

«Уличная» откроется 2 и 3 сентября двумя показами спектакля художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина «Блаженная Ксения. История любви». Действие развернется в Псковском кремле, на Вечевой площади у Троицкого собора. Это будет, как выразился худрук Месхиев, спектакль «на закате». Начало - в 21 час. Увидеть его смогут 800 человек. Валерий Фокин сейчас специально адаптирует постановку для показа в Псковском Кремле.

Второй уличный спектакль фестиваля покажут в дворе Пушкинского театра 9 и 10 сентября. «Невидимый театр» Семена Серзина представит спектакль «Я шагаю по Москве» по стихотворениям и дневникам советского сценариста и режиссера Геннадия Шпаликова. Локацию для спектакля выбрал сам Семен Серзин, число зрителей ограничено. В галерее «Цех» в рамках фестиваля откроется персональная выставка главного художника театра Александра Стройло «Достоевский и коронавирус».

«Зальная» часть Пушкинского театрального фестиваля пройдет в декабре. Список участников пока держится в секрете. Но несколько имен и наименований уже известны: спектакль «Барышня-крестьянка» Кирилла Вытоптова привезет в Псков РАМТ - Российский академический молодежный театр. Севастопольский театр юного зрителя покажет гоголевский «Нос» в постановке Яны Туминой (ее работу «Сказка о рыбаке и рыбке» псковичи могли увидеть на прошлогоднем Пушкинском фестивале, и он, кстати, получил «Золотую маску»). А еще псковские зрители увидят «Интервью В» Романа Кагановича и театра с интригующим названием «Театр ненормативной пластики».

Вот такие у нас сегодня культурные новости и анонсы. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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