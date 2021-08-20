Общество

Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала

Минтруд России уточнил правила, согласно которым отцы получают материнский капитал. Теперь его сможет оформить новая категория россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве объяснили, что на данный момент по решению Конституционного суда уточняются правила получения отцами маткапитала. Предлагаемые изменения позволят получать выплаты в той ситуации, если отец является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, а его супруга выступает усыновителем.

По действующим правилам маткапитал имеют право получить супруги, которые воспитывают рожденных суррогатной матерью детей, если оба из них являются родителями. В ситуации, когда родителем для такого ребенка был отец, а его супруга — усыновителем, выплаты не предполагались.

«С учетом этой позиции Минтрудом России были разработаны изменения в федеральное законодательство, которые позволят семьям, где мужчина являлся единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, а супруга — усыновила ребенка, получать материнский капитал», — отметили в Минтруде.

Как отмечает «Лента.ру», ранее Маткапитал предложили распространить на отцов-одиночек.Такие рекомендации сформулировали в комитете по вопросам семьи, женщин и детей.