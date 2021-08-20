Общество

Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19

Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Первый компонент вакцины от коронавируса за сутки поставили 1269 жителя региона, и теперь общее количество привитых им составляет 165 348 человек.

Оба компонента за прошедший день получили 2863 человек. Всего число завершивших вакцинацию псковичей составило 134 452 человека.

Кроме того, ревакцинацию прошли 24 жителя Псковской области за прошедшее сутки. Повторно прививки поставили 334 псковича.

По данным главы региона, на данный момент удалось использовать 84,1% поступившей в область вакцины.