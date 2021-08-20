Общество

Мошенники внедрили схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков

Злоумышленники с помощью имитации рекламной акции банка пытаются выманить у его клиентов данные для доступа в личный кабинет. Для их получения мошенники создают сайты с использованием брендов как минимум двух крупных банков, сообщает РБК.

Фото: Depositphotos.

Мошенники начали «разыгрывать» от имени банков бесплатную пиццу. На специально созданных сайтах для получения приза они просят своих жертв ввести номер банковской карты и номер телефона, а после этого дважды передать злоумышленникам код из СМС — эти данные нужны для получения доступа в личный кабинет онлайн-банкинга. Об этом в своем Telegram-канале сообщила компания по информационной безопасности Infosecurity.

Как рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity Сергей Трухачев, для этой схемы мошенники используют название и бренд как минимум двух крупных российских банков. Подобные ресурсы начали появляться в середине июля и продолжают появляться практически каждый день — по состоянию на 19 августа существовало более десяти доменных имен, связанных с настоящей «акцией», уточнил Сергей Трухачев. По его словам, точное количество существующих на данный момент доменов, связанных с этой тематикой, установить невозможно, так как срок их жизни в среднем не превышает 24 часов. «Почти все подобные домены не имеют в своем названии слова «банк», — сказал он.

По словам Трухачева, в данном случае необычно то, что активность злоумышленников не привязана к какому-либо событию, как, например, мошенничество с QR-кодами или прививочными сертификатами в июне.

«Можно сделать вывод, что это заранее спланированная злоумышленниками фишинговая кампания с нелегитимным использованием известных брендов», — отметил Сергей Трухачев. Он затруднился оценить потенциальное количество жертв новой схемы, так как далеко не все пользователи обращаются в полицию.