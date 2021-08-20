Общество

Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю

Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagrаm.

Фото: pexels.com

«Постановлением Правительства РФ утвержден план предоставления субсидии Псковской области на развитие сотовой связи. Мы получим 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи на территории Псковской области», - отметил глава региона.

По его словам, к декабрю дополнительные вышки установят в 48 населенных пунктах, среди которых - Заполье в Бежаницком районе, Островцы в Гдовском районе, Чернецово в Дедовичском районе, Ларино в Островском районе и другие.

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«В совокупности они дополнительно охватят порядка 45 тысяч абонентов», - подчеркнул Михаил Ведерников.