Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рассчитайся по порядку!
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
праздники и свадьбы после бала
Акция к 1 сентября «Дети вместо цветов»
памятка - собираем ребенка в школу
конкурс - застройка Четырех углов
от Парома до Ивана
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 20.08.2021 10:220 Международная конференция местных сообществ «Укрепляем мир общинами» открылась в Пскове 21.08.2021 13:400 Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю 21.08.2021 12:000 Мошенники внедрили схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков 21.08.2021 11:451 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 644 21.08.2021 11:051 Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 21.08.2021 10:250 Более 300 пациентов в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки
 
 
 
Самое популярное 18.08.2021 07:004 Губернатор назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Псковской области 21.08.2021 09:476 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 20.08.2021 15:092 В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки 18.08.2021 11:520 Псковский аэропорт впервые принял Airbus A320 21.08.2021 08:182 Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю

21.08.2021 13:40|ПсковКомментариев: 0

Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagrаm.

Фото: pexels.com

«Постановлением Правительства РФ утвержден план предоставления субсидии Псковской области на развитие сотовой связи. Мы получим 200 миллионов рублей на создание инфраструктуры для устойчивой мобильной связи на территории Псковской области», - отметил глава региона.

По его словам, к декабрю дополнительные вышки установят в 48 населенных пунктах, среди которых - Заполье в Бежаницком районе, Островцы в Гдовском районе, Чернецово в Дедовичском районе, Ларино в Островском районе и другие.

«В совокупности они дополнительно охватят порядка 45 тысяч абонентов», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Теги: #субсидии #сотовая связь #связь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 236 человек
21.08.2021, 14:000 Больше 100 сосен высадили на берегу Чудского озера в Самолве 21.08.2021, 13:400 Почти 50 деревень в Псковской области обеспечат устойчивой мобильной связью к декабрю 21.08.2021, 13:200 Второй концерт фестиваля «Музыка на воде» покажут онлайн 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа
21.08.2021, 12:403 1,5 тысячи птиц сгорело в Псковском районе 21.08.2021, 12:200 Псковича подозревают в краже трех бутылок водки 21.08.2021, 12:000 Мошенники внедрили схему с «бесплатной пиццей» от крупных банков 21.08.2021, 11:451 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 644
21.08.2021, 11:250 Традиционные Михайловские Пушкинские чтения открылись в Псковской области 21.08.2021, 11:052 Почти 135 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 21.08.2021, 10:460 Штраф за нарушение правил предвыборной агитации увеличился в 10 раз 21.08.2021, 10:250 Более 300 пациентов в Псковской области избавились от COVID-19 за сутки
21.08.2021, 10:050 Мертвого мужчину нашли у трассы в Островском районе 21.08.2021, 09:476 Несколько человек погибли при пожаре в гостевом доме под Псковом 21.08.2021, 09:270 Аукцион по продаже здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным 21.08.2021, 09:130 Алкоголь и бритвенные станки привлекли внимание воров в Пскове
21.08.2021, 08:530 Дождливая погода ожидает псковичей 21 августа 21.08.2021, 08:182 Гостевой дом сгорел в деревне Подборовье-1, несколько человек остаются под завалами 21.08.2021, 07:560 В РФ стартует предвыборная агитация политических партий в СМИ 21.08.2021, 04:001 Футбольный матч с участием псковичей и великолучан пройдет без зрителей
21.08.2021, 03:0916 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области 21.08.2021, 02:551 Орбиту МКС изменят для подготовки к полету актрисы Юлии Пересильд 21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:590 Фильм экс-ведущего программы «Псковское око» поборется за «Золотого льва» на кинофестивале в Венеции
20.08.2021, 22:275 Путин прокомментировал захват талибами Афганистана: это реалии, из которых нужно исходить 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 21:596 Борис Елкин: Работа наших подрядных организаций не всегда поддается логике 20.08.2021, 21:460 Минтруд объяснил правила получения отцами маткапитала
20.08.2021, 21:280 Художницу, живущую «по камертону Михайловского», представляет Пушкинский Заповедник 20.08.2021, 21:000 Псковичам расскажут, как оспорить результаты определения кадастровой стоимости 20.08.2021, 20:358 Путин ответил на просьбу Меркель освободить Навального 20.08.2021, 20:252 В Псковской области пройдет ряд мероприятий, посвященных Дню Государственного флага России
20.08.2021, 20:036 Фестиваль «Музыка на воде» торжественно открылся в Пскове 20.08.2021, 20:000 Псковичам пояснили, нужно ли декларировать доход от продажи недвижимости 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 19:230 Великолучане преодолеют более 5 тысяч километров, чтобы сыграть в футбол
20.08.2021, 19:170 «Акценты» Донецкого: Афганский излом, невельские вандалы и возрождение «Крещендо» 20.08.2021, 19:031 Минюст включил телеканал «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов 20.08.2021, 18:500 Житель Локнянского района украл запчасти от автомобиля через окно склада 20.08.2021, 18:414 Какие грибы едят псковские випы
20.08.2021, 18:380 Псковичи смогут бесплатно посмотреть короткометражные фильмы 20.08.2021, 18:360 В рамках празднования 120-летия поселка в Локне открыт новый пришкольный стадион 20.08.2021, 18:270 Жителя Куньинского района будут судить за кражу мотоблока 20.08.2021, 18:150 Юный пскович стал призером конкурса рассказов о четвероногом друге
20.08.2021, 18:002 Псковские школьники узнали историю российского флага от росгвардейцев 20.08.2021, 17:580 Губернатор отметил работу сотрудников псковского «Горводоканала» 20.08.2021, 17:500 Великолучанка перевела деньги мошеннику, несмотря на уговоры сотрудников банка 20.08.2021, 17:471 Фестиваль Crescendo состоится в Зеленом театре Пскова 3 сентября
20.08.2021, 17:470 Псковичи едут в Уфу на финал чемпионата «Молодые профессионалы» 20.08.2021, 17:440 Великолучанин занял второе место на первенстве Европы по ММА 20.08.2021, 17:360 Ранее судимый за кражи иностранец незаконно проник в Невельский район 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 17:240 Выплаты педагогическим работникам к 1 сентября начались в районах Псковской области 20.08.2021, 17:152 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за демонстрацию татуировки со свастикой 20.08.2021, 17:110 Великолукский велогонщик удостоен золотой и двух серебряных медалей чемпионата России 20.08.2021, 17:060 Южный ветер и дожди прогнозируют в Псковской области в субботу
20.08.2021, 17:000 Александр Робин о любви псковичей к историческим праздникам и свадьбах после бала 20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 16:433 В Минздраве отметили рост заболеваемости коронавирусом среди детей
20.08.2021, 16:350 Парк площадью 10 га планируют построить в Великих Луках 20.08.2021, 16:271 Бизнес-омбудсмен предложил упростить размещение уличных столиков возле кафе в Пскове 20.08.2021, 16:140 Псковский драмтеатр открыл 116-й театральный сезон 20.08.2021, 16:100 Псковские чиновники возобновляют личный прием граждан
20.08.2021, 16:000 Всероссийская акция «Ночь кино 2021» пройдет в Псковской области 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:480 В России утвердили правила экспертизы молока при продаже на рынке 20.08.2021, 15:461 О ТОСах и добрососедстве
20.08.2021, 15:330 Выставку к столетию Бориса Скобельцына открывают в «Михайловском» 20.08.2021, 15:271 Значение «августовского путча» в истории обсудили участники круглого стола на «Эхо Москвы» в Пскове 20.08.2021, 15:205 Перерасчет страховой пенсии сделают для 47 тысяч пенсионеров Псковской области 20.08.2021, 15:092 В Wildberries заявили о давлении зарубежных платежных систем на российские банки
20.08.2021, 15:030 «Снятие порчи» довело великолукскую мошенницу до суда 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным 20.08.2021, 14:500 «Особое мнение»: 30-летие создания ГКЧП. ВИДЕО 20.08.2021, 14:456 Педагоги и воспитатели в Псковской области получат денежную выплату к 1 сентября
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.