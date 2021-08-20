Общество

Танцевальному клубу «Рио-Рита» планируют предоставить для занятий псковский Дом офицеров

Танцевальному клубу «Рио-Рита» планируют предоставить для занятий псковский Дом офицеров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Представители танцевального клуба «Рио-Рита» обратились в администрацию Пскова с просьбой предоставить им возможность заниматься в одном из домов культуры города. Речь об этом шла в ходе рабочей встречи заместителя главы городской администрации Павла Волкова с представителями коллектива.

«Помещение, где занимается клуб, находится в настоящее время в неудовлетворительном состоянии, а в скором времени может быть и вовсе снесен», - подчеркнула активистка клуба и добавила, что коллектив боится остаться на улице.

В настоящее время «Рио-Рита» занимается в «Таблетке» и относится к муниципальному предприятию «Парки и ярмарки города Пскова». Руководительница проекта – Елена Павлова – арендует для коллектива 1/3 здания. Однако, скоро в нем может начаться реконструкция под театр кукол - для этого «Таблетку» передали в управление Театрально-концертной дирекции.

Павел Волков пообещал рассмотреть этот вопрос в ближайшее время. Есть вероятность, что для занятий клуба предоставят зал в «Доме офицеров».

«"Рио-Рита" — это уникальный псковский клуб для людей в возрасте. В коллективе есть и ветераны, и одинокие пожилые люди. Занятия помогают им быть в форме, проводить активно время и общаться. С этого года в связи с ограничительными мерами по коронавирусу заседания клуба проходят в закрытом формате», - добавили в администрации города.