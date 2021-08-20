Общество

Александр Козловский поддержал идею великолучанки провести уличный фестиваль талантов

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал идею великолучанки провести уличный фестиваль талантов. Об этом политик сообщил в социальных сетях.

«На этой неделе познакомился с участниками Летней смены лидеров Псковского детского форума в лагере "Стремительный". На встрече без галстуков вместе с Наталией Соколовой, Сергеем Тарасиком и ребятами подвели итоги смены. Юноши и девушки поделились впечатлениями от участия в смене, а также своими инициативами, которые при поддержке могут превратиться в отличные проекты», - отметил политик.

Александр Козловский добавил, что еще раз убедился в активности и деятельности псковской молодежи.

«Одну из инициатив уже взял в работу. В частности, великолучанка Варвара предложила провести уличный фестиваль талантов. В Великих Луках отличной площадкой для этого мероприятия может послужить Луки Парк - современная динамично развивающаяся площадка. В ближайшее время переговорю с руководством Луки Парка по этому вопросу», - подчеркнул парламентарий.