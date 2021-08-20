Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поддержал идею великолучанки провести уличный фестиваль талантов. Об этом политик сообщил в социальных сетях.
«На этой неделе познакомился с участниками Летней смены лидеров Псковского детского форума в лагере "Стремительный". На встрече без галстуков вместе с Наталией Соколовой, Сергеем Тарасиком и ребятами подвели итоги смены. Юноши и девушки поделились впечатлениями от участия в смене, а также своими инициативами, которые при поддержке могут превратиться в отличные проекты», - отметил политик.
Александр Козловский добавил, что еще раз убедился в активности и деятельности псковской молодежи.
«Одну из инициатив уже взял в работу. В частности, великолучанка Варвара предложила провести уличный фестиваль талантов. В Великих Луках отличной площадкой для этого мероприятия может послужить Луки Парк - современная динамично развивающаяся площадка. В ближайшее время переговорю с руководством Луки Парка по этому вопросу», - подчеркнул парламентарий.