Общество

Минздрав разрешил вакцинировать пожилых «Спутником Лайт»

Минздрав разрешил вакцинировать людей старше 60 лет «Спутником Лайт», передает ТАСС.

«Эксперты дали разрешение на использование вакцины "Спутник Лайт" у лиц старше 60 лет. Также вакцина сегодня может быть рекомендована медицинским сообществом и для тех, кто ранее переболел», - сказал глава министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что в целом во всех регионах России вакцин от коронавируса достаточно.

«Очень важна вакцинация, особенно у лиц старше 60 лет. Мы вчера были в "красной зоне" и видели, что огромное количество пациентов, и в тяжелом состоянии [в том числе] лица, старше 60 лет. Они уже сожалеют, понимают, что нужно было вакцинироваться, но заболевание уже запущено. Мы видим, что в структуре, в том числе летальных исходов, 85% - это лица старше 60 лет», - подчеркнул министр.