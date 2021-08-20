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Общество

В приметы на работе верят 8% жителей Северо-Запада

21.08.2021 17:20|ПсковКомментариев: 0

У 8% опрошенных жителей Северо-Запада на работе есть приметы поверья. Еще 2% слышали, как коллеги рассказывали страшилки и легенды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

В разрезе профобластей чаще других о том, что верят в приметы и суеверия заявляли работники бухгалтерской сферы, HR-специалисты, транспортники, строители, высший менеджмент, юристы и респонденты из сферы административного персонала. Меньше других верят в подобную тематику ИТ-специалисты и маркетологи, отметили в пресс-службе.

«Среди наиболее частых примеров суеверий, о которых упоминали респонденты, в анкетах нам попадались вариации "беременных" стульев, а также столов и кресел увольнений, за которые лучше не садиться новичкам. Интересную примету рассказали опрошенные из сферы продаж: если посыпать порог офиса сахаром, то будут приходить щедрые клиенты», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу Мария Бузунова.

Еще часть примет касается руководства. Так, по мнению некоторых нельзя входить в кабинет начальника с левой ноги, да и вообще лучше ни в какой кабинет с левой ноги не входить – уверяли респонденты в анкетах. Некоторые описывали свои наблюдения, которые уже стали приметами, например, если в понедельник с утра все работает, то в пятницу, после 6 вечера жди проблем, добавили в пресс-службе.

«Были интересные приметы от ИТ-специалистов. Так, люди заявляли, если во время сборки или ремонта системного блока поранить руку до крови, то аппаратура то будет работать долго и как часы. А если если рабочий день прошел без заявок в Service Desk, то обязательно на следующий день какой-то сервис "упадет"», - сказала Мария Бузунова.

Своими суевериями поделились и представители рабочей сферы: чистая роба к грязному ремонты или проведению техобслуживания, если убрать инструменты в «чемодан» раньше включения оборудования – к поломке, переносить лестницу «ногами вперед» (вперед основанием) к беде.

«46% опрошенных жителей СЗФО отметили, что эти и другие приметы сбывались», - подчеркнула Мария Бузунова.

Примечательно, что часть респондентов упоминают, что видели на работе, в офисах, а также помещениях их компаний привидения или верят, что у них в кабинетах живут барабашки. Интересно, что некоторые опрошенные заявляли, что у них на морских и речных судах есть «судовые», так называемые барабашки на море, отметили в пресс-службе.

Еще 9% признались, что у них есть талисман, который обеспечивает карьерный рост и является залогом успешной сделки или хорошего дня. Чаще всего талисманами выступают кольцо, кружка, браслет, камень, подкова. Талисманы имеет каждый пятый, занятый в сфере искусства, развлечений и масс-медиа.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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