Общество

Правительство одобрило дополнительные гарантии по соцподдержке детей-сирот

Правительство России одобрило дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, передает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится на сайте.

Отмечается, что законопроект предлагает распространить меры по полному государственному обеспечению и предоставлению дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении по профессиональным образовательным программам и программам основного общего, среднего общего образования, на сирот-школьников, учеников, оставшихся без попечения родителей и детей, потерявших родителей или одного из них в период обучения.