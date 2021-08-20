Общество

Полиция разыскивает пропавшую 4 года назад псковичку

Полиция Псковского района разыскивает местную жительницу, пропавшую в июне 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В последний раз Наталью Цветкову 1990 года рождения видели в 2017 году на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 30 лет. Она среднего телосложения, ростом 165 сантиметров. Имеет темные глаза и темно-русые волосы. Из особых примет - многочисленные бородавки на левой руке и родинка в районе верхней губы.

На момент пропажи девушка была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, в желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у нее были полиэтиленовый пакет, белые туфли и кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, стражи порядка просят обратиться в отдел полиции Псковского района по телефонам: (8-8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.