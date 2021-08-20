Почти 39,5 тысяч жителей Псковской области выздоровело от коронавируса

39 489 жителей Псковской области выздоровело от коронавируса. Сегодня, 21 августа, к этим данным добавился 301 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
Количество подтвержденных случаев заболевания выросло на 101 и составило 46 119 человек.
«Динамика выздоровевших вселяет оптимизм! Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - отметил глава региона.
Количество умерших за прошедший день увеличилось на 3 и составило 644 человека.
За сутки специалисты провели 913 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Общее число проведенных исследований составило 487 939.