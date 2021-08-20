Общество

Почти 39,5 тысяч жителей Псковской области выздоровело от коронавируса

39 489 жителей Псковской области выздоровело от коронавируса. Сегодня, 21 августа, к этим данным добавился 301 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.

Количество подтвержденных случаев заболевания выросло на 101 и составило 46 119 человек.

«Динамика выздоровевших вселяет оптимизм! Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - отметил глава региона.

Количество умерших за прошедший день увеличилось на 3 и составило 644 человека.

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За сутки специалисты провели 913 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Общее число проведенных исследований составило 487 939.