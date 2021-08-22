Общество

Стало известно, что «съедает» память смартфона

Расход памяти мобильного устройства зависит от модели смартфона, а также от типа и версии приложения. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Эльвина Гильфанова, передает РИА Новости.

Чем больший у приложения функционал, тем оно тяжелее. Программы вроде Яндекс.Go, где можно и вызвать такси, и заказать доставку - самые «тяжелые», отметила эксперт. Место в смартфоне занимают в основном мессенджеры, музыкальных сервисы и различные библиотеки файлов.

В мессенджерах и интернет-браузерах можно регулировать использование памяти через внутренние настройки приложения. Чтобы освободить место, достаточно очистить медиафайлы и кэш. Именно они в основном «съедают» память.

Устройство лучше очищать с помощью встроенных опций, считает Гильфанова. У Apple есть функция «Сгрузить приложение», данные при этом не пропадут.

«Переустановка приложения вернет все данные при условии, что приложение ещё доступно в App Store», - сказала Гильфанова.

В смартфонах Android меню очистки памяти, как правило, доступно в настройках телефона. Нужно перейти в «настройки», затем в «приложения» и отсортировать их по размеру.

Устройство покажет самые емкие программы. Чтобы освободить память, нужно выбрать «очистить кэш» или «очистить данные».