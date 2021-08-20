Общество

В Сети обсуждают обвалившиеся элементы кровли в Псковском кремле

В Сети обсуждают обвалившиеся со стен Псковского кремля элементы деревянной кровли. Фотографии, на которых видны упавшие на асфальт деревянные доски, 20 августа опубликованы в сообществе «Защитим исторический Псков» в фейсбуке.

«Как бы это назвать?», - задался вопросом автор снимков Виктор Ланцев. В комментариях под данным постом подписчики сообщества делятся мнениями по поводу случившегося. «Мелкий ремонт должен производиться постоянно», - отмечает один. «Хорошо, что не на людей сбросили... или это шквалистый ветер набедокурил?», - написал еще один подписчик.

Другие «обвинили» в случившемся «безжалостное время» и «убогую технологию строительства – "труху"».

Между тем, псковский архитектор и искусствовед, председатель областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева отметила, что «теперь это музейное хозяйство, а у них никогда не было денег на текущие ремонты». «Только под большие юбилеи. Надо бы придумать какой ни на есть юбилей», - предложила она.