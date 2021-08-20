Общество

Названы признаки возможного ухудшения ситуации по COVID-19 в Псковской области

За неделю число госпитализированных в Псковскую областную инфекционную больницу выросло на треть. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении к жителям региона.

«Уже почти полтора месяца в Псковской области наблюдается медленное, но стабильное снижение заболеваемости – от 4 до 6 % в неделю, однако есть тревожные сигналы, что ситуация может ухудшиться вновь», - констатировал губернатор. Так, по его словам, загрузка коечного фонда в определенный момент увеличилась до 80 %. При этом в реанимации находилось одновременно более 30 пациентов. Этот всплеск Михаил Ведерников завершением сезона отпусков. «Мы все прекрасно понимаем, что в курортных зонах ограничительным мероприятиям объективно уделяется недостаточно внимания, поэтому определенное количество людей возвращаются с отдыха заболевшими, а иногда еще и с запущенной пневмонией», - пояснил губернатор.

Актуальной, по его словам, остается и проблема позднего обращения за медицинской помощью. Поэтому Михаил Ведерников призвал всех с особым вниманием относиться к ситуации, когда высокая температура, которую сложно сбить, держится более трех дней.