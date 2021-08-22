Общество

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области

Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области. Согласно статистике, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф, по состоянию на утро 22 августа общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 646.

Напомним, за минувшие сутки в Псковском регионе подтвержден 101 новый случай заражения коронавирусом, за весь период - 46 119 человек. Выздоровел 301 (всего 39 489).

За сутки специалисты провели 913 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Общее число проведенных исследований составило 487 939.