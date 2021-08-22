Общество

Путин инициировал единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам России в этом году по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных, передает ТАСС. Соответствующую инициативу он озвучил 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия».

Также президент предложил по итогам этого года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тысяч рублей.

В ходе сегодняшней встречи с партийцами Владимир Путин пояснил, что в преддверии сентябрьских выборов очень важно «сверить часы, посмотреть на то, что сделано, что нужно сделать». Программа партии, по его убеждению, должна реагировать на то, что происходит в стране и в мире, так как жизнь развивается достаточно быстро и ставит новые задачи.