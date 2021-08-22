Общество

Владимир Путин выступил против принудительной вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя заставлять людей прививаться от коронавируса COVID-19, но нужно разъяснять им преимущества вакцинации., передает «Интерфакс».

«Никого не надо запугивать, никого не нужно заставлять. Нужно разъяснять», - сказал он в воскресенье в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия».

Президент подчеркнул, что гражданам надо показать все преимущества, связанные с прививками и защитой от тяжелых последствий заболевания. «Конечно, можно и нужно создавать всякие стимулы, но это не должно быть кампанией навязывания», - сказал он.