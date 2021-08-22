Общество

Вода на городских пляжах Пскова и Великих Лук до сих пор не соответствует СанПиН

Вода на городских пляжах Пскова и Великих Лук до сих пор не соответствует санитарным правилам и нормам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вода из реки Великая в районе городского пляжа в Пскове по микробиологическим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 («Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

Вода из реки Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках по микробиологическому показателю (ТКБ превышение в 2,3 раза) также не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Но по физико-химическим, паразитологическим показателям соответствует этим нормам.

Кроме того, не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическому показателю (ОКБ, ТКБ, колифаги) вода из реки Синяя в Красногородском районе.

Информация о неудовлетворительных пробах воды направлена в администрации Пскова, Великих Лук и Красногородского района.