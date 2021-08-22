Общество

Стало известно, какую работу ищут жители Псковской области

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru проанализировали запросы соискателей из Псковской области и узнали, какая работа интересовала специалистов разных профессиональных областей за последнее время.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru, в десятку самых популярных запросов пользователей в целом по стране и в том числе в Псковской области вошли «Газпром», «Яндекс», «Оzon» и «Сбербанк». Кроме того, жители Псковской области оставили около сотни запросов «Леруа мерлен» и «Псковвтормет».

В разрезе регионов: жители Псковской области чаще всего, как и остальные россияне искали варианты трудоустройства для бухгалтеров (почти 3 000 поисковых запросов в регионе), а именно «бухгалтер», «главный бухгалтер», «бухгалтер на первичную документацию», «бухгалтер в банк».

Достаточно частотны были запросы в транспортной сфере на водителей-курьеров, пеших курьеров, персональных водителей и на личных автомобилях, также экспедиторов различных категорий водителей, курьеров, логистов (почти 700).

Жителям области также интересна ИТ-сфера (в целом более 700 запросов) и в данном случае соискатели чаще всего оставляли такие поисковые запросы «python», «java», «тестировщик», «программист 1С», «программист python», «программист c#», «frontend».

В сфере продаж местных жителей интересовали «продавец-консультант», «менеджер по продажам», «продавец», «продавец-кассир» (более 300 поисковых запросов).

Более 300 запросов оставили соискатели в сфере администрирования на самые разные направления (салоны красоты, офисы, гостиницы, клиники, фитнес-клубы и др). Почти 200 запросов, связанных с кадровой службой, оставили жители области, например такие как «инспектор по кадрам», «кадры», «менеджер по персоналу», «специалист по кадрам». Интересно, что в других регионах СЗФО такого интереса к кадровой сфере не было.

Исключительно руководящие должности или «директор», «руководитель», «заместитель руководителя» искали более 120 раз.

Интересна местным жителям также работа инженером ПТО (более 100 запросов), поваром (более 70 запросов), психологом (60 запросов).

Популярны среди жителей области вакансии с подработкой, например, удаленная работа, ночная подработка и на выходных. Растет интерес к работе с ежедневной зарплатой – более 100 поисковых запросов от соискателей за последнее время.