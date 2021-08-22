Общество

Каждый день будет холоднее предыдущего — Тала Нещадимова

Синоптики прогнозируют ежедневное понижение температуры на территории Псковской области в ближайшие дни. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сейчас придет очередная волна холода, то есть каждый день будет холоднее предыдущего. Так, 25 августа максимальная температура, то есть температура в часы максимального прогрева, ожидается в районе 15 градусов», - пояснила Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что для Псковской области такая температура в конце августа — норма. При этом на начало сентября в регионе прогнозируют повышение температуры воздуха в отдельные дни.

«Говорить о таком потеплении, чтобы все почувствовали снова лето, мы не можем, у нас все-таки сентябрь, но возможны отдельные по ощущениям теплые дни. Кроме того, еще нет оснований говорить, что бабьего лета не будет, так что да, в отдельные дни воздух будет прогреваться», - сказала она.