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Общество

Псковская область отмечает 77-летие своего образования

23.08.2021 11:01|ПсковКомментариев: 0

Псковская область отмечает 77 лет со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Наша земля всегда была и остается уникальным, самобытным регионом с богатой историей и узнаваемым культурным кодом. Непростая жизнь приграничья веками закаляла характер живших здесь людей. Их смелость, самоотверженность, честность помогали строить и созидать великую культуру вопреки любым внешним обстоятельствам. Мы являемся наследниками тысячелетнего труда многих поколений жителей Псковщины. Наши храмы заслуженно входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Крепости, парки, поместья привлекают туристов из разных городов и стран. Традиционные песни, шедевры зодчества, произведения иконописи, — все это вызывает искренний, неподдельный интерес», - говорится в обращении администрации к жителям области.

Там также отметили, что благодаря неравнодушию жителей региона, чувству справедливости, уважению к истории и традициям, любви к природе, Псковская область «с каждым годом становится все более гостеприимной и привлекательной».

«Нам еще многое предстоит сделать вместе, чтобы наш регион в полной мере соответствовал своей великой истории. Мы храним наше наследие и делаем все необходимое, чтобы новые страницы истории Псковской области вызывали гордость у будущих поколений. Для этого у нас есть все возможности, и общими усилиями мы обязательно их реализуем», - добавили в администрации.

Напомним, что Псковская область образована указом президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года. Это через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Как известно, Псков был одним из первых городов, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, и одним из последних был освобожден. Дата 23 августа 1944 года связана с созданием субъекта РФ как территориальной единицы, история же древней Псковской земли не ограничивается этими десятилетиями — первое летописное упоминание о Пскове относится к 903 году.

Теги: #Псковская область #праздник #администрация
Источник: Псковская Лента Новостей
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