Псковская область отмечает 77-летие своего образования

Псковская область отмечает 77 лет со дня образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Там также отметили, что благодаря неравнодушию жителей региона, чувству справедливости, уважению к истории и традициям, любви к природе, Псковская область «с каждым годом становится все более гостеприимной и привлекательной».
«Нам еще многое предстоит сделать вместе, чтобы наш регион в полной мере соответствовал своей великой истории. Мы храним наше наследие и делаем все необходимое, чтобы новые страницы истории Псковской области вызывали гордость у будущих поколений. Для этого у нас есть все возможности, и общими усилиями мы обязательно их реализуем», - добавили в администрации.
Напомним, что Псковская область образована указом президиума Верховного Совета СССР 23 августа 1944 года. Это через месяц после освобождения территории от фашистской оккупации. Как известно, Псков был одним из первых городов, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками, и одним из последних был освобожден. Дата 23 августа 1944 года связана с созданием субъекта РФ как территориальной единицы, история же древней Псковской земли не ограничивается этими десятилетиями — первое летописное упоминание о Пскове относится к 903 году.