Общество

Жителей Сенегала и Гвинеи осудили в Псковской области

Жителей Сенегала и Гвинеи осудили за незаконное пересечение границы в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Невельский районный суд установил, что в феврале этого года мужчины по предварительному сговору незаконно пересекли границу России без надлежащего разрешения, за что их задержали пограничники. Следовали нарушители из Белоруссии.

Суд признал граждан Гвинейской республики и Сенегала виновными в совершении преступления по части 3 статьи 222 УК РФ. Они получили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.