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Общество

Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области

23.08.2021 12:06|ПсковКомментариев: 1

97 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки, 22 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в регионе подтвердили 46 216 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 499 пациентов (за сутки - 10), скончались 651(за сутки - 5). Провели 488 573 исследований на COVID-19 (за сутки - 634).

Статистика по городам и районам:

  • Псков – 16290
  • Великие Луки – 7503
  • Бежаницкий район - 487
  • Великолукский район – 1087
  • Гдовский район – 758
  • Дедовичский район – 1033
  • Дновский район - 371
  • Красногородский район – 404
  • Куньинский район – 437
  • Локнянский район - 327
  • Невельский район – 1788
  • Новоржевский район – 654
  • Новосокольнический район – 1205
  • Опочецкий район – 1197
  • Островский район – 2146
  • Палкинский район – 482
  • Печорский район – 819
  • Плюсский район – 808
  • Порховский район – 1407
  • Псковский район – 3756
  • Пустошкинский район – 467
  • Пушкиногорский район - 568
  • Пыталовский район – 555
  • Себежский район – 773
  • Стругокрасненский район – 546
  • Усвятский район – 302
  • Иногородние – 46.
Теги: #здоровье #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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