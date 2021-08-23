Общество

Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области

97 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки, 22 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Всего в регионе подтвердили 46 216 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 499 пациентов (за сутки - 10), скончались 651(за сутки - 5). Провели 488 573 исследований на COVID-19 (за сутки - 634).

Статистика по городам и районам:

Псков – 16290

Великие Луки – 7503

Бежаницкий район - 487

Великолукский район – 1087

Гдовский район – 758

Дедовичский район – 1033

Дновский район - 371

Красногородский район – 404

Куньинский район – 437

Локнянский район - 327

Невельский район – 1788

Новоржевский район – 654

Новосокольнический район – 1205

Опочецкий район – 1197

Островский район – 2146

Палкинский район – 482

Печорский район – 819

Плюсский район – 808

Порховский район – 1407

Псковский район – 3756

Пустошкинский район – 467

Пушкиногорский район - 568

Пыталовский район – 555

Себежский район – 773

Стругокрасненский район – 546

Усвятский район – 302

Иногородние – 46.