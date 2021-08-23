Еще 97 человек заразились коронавирусом в Псковской области

97 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Псковской области за минувшие сутки, 22 августа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.
Всего в регионе подтвердили 46 216 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39 499 пациентов (за сутки - 10), скончались 651(за сутки - 5). Провели 488 573 исследований на COVID-19 (за сутки - 634).
Статистика по городам и районам:
- Псков – 16290
- Великие Луки – 7503
- Бежаницкий район - 487
- Великолукский район – 1087
- Гдовский район – 758
- Дедовичский район – 1033
- Дновский район - 371
- Красногородский район – 404
- Куньинский район – 437
- Локнянский район - 327
- Невельский район – 1788
- Новоржевский район – 654
- Новосокольнический район – 1205
- Опочецкий район – 1197
- Островский район – 2146
- Палкинский район – 482
- Печорский район – 819
- Плюсский район – 808
- Порховский район – 1407
- Псковский район – 3756
- Пустошкинский район – 467
- Пушкиногорский район - 568
- Пыталовский район – 555
- Себежский район – 773
- Стругокрасненский район – 546
- Усвятский район – 302
- Иногородние – 46.