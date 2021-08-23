Наталья Федорова рассказала о «домашнем» питании в школах Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высоко оценила качество питания в школах муниципалитета.
Наталья Федорова напомнила, что второй год в Псковском районе действует программа модернизации школьных пищеблоков.
Особую благодарность она выразила в адрес персонала столовых. «Питание в школах практически домашнее — люди душу вкладывают в работу, и хочется создать для них современные комфортные условия», - добавила Наталья Федорова.
По ее словам, охват школьников Псковского района питанием составляет 98%. «Практически все школьники питаются в столовых. В этой части очень значимой стала поддержка в виде бесплатного горячего питания учащихся начальных классов», - заключила глава района.