Общество

Глава Псковского района прокомментировала переход Писковской школы на две смены

Глава Псковского района Наталья Федорова прокомментировала переход Писковской школы на обучение в две смены.

«Впервые за многие годы мы столкнулись с проблемой вторых смен, хотя в истории Писковской школы вторая смена когда-то была, - отметила она в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. - По нормативу эта школа построена на меньшее число обучающихся, а мы видим значительный рост - в новом учебном году в школе планируют обучаться 480 человек».

Рост числа учеников в данном образовательном учреждении Наталья Федорова связывает с разрастанием близлежащих микрорайонов — ЖК «Видный» и «Молодежный».

Нехватку мест в школах Псковского района глава муниципалитета также объясняет тем, что в свое время часть их помещений отдавалась под дошкольные группы. «Тогда это было актуально, оправданно и эффективно, а сейчас надо уже просматривать увеличение числа мест для дошкольников. В нескольких волостях это очень востребовано, и мы идем по этому пути - заявки поданы для участия в программе строительства новых детских садов и пристроек», - прокомментировала Наталья Федорова.

На минувшей неделе, по ее словам, состоялась встреча с родителями школьников Писковской школы, где педагоги и представители управления образования изложили свое видение решения вопроса по второй смене. Достигнута договоренность, что в кратчайшие сроки будут проработаны вопросы по подвозу школьников, организации группы продленного дня, формированию перечня кружков и секций, которые смогут посещать ребята. Наталья Федорова выразила надежду, что родители с пониманием отнесутся к данной организации учебного процесса в Писковской школе.