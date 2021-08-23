Более 60% работников учреждений образования Псковского района привились от COVID-19

63% работников образовательных учреждений Псковского района привились от коронавируса. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По ее словам, и педагоги, и родители очень рады, что 1 сентября обучение в школах начнется в очном формате.
В рамках кампании по вакцинации от коронавируса привито 63% работников образования Псковского района. 121 работник образования получил отвод от прививки по медицинским показаниям.
«Самосознание людей включается, поэтому будем надеяться, что все наши учреждения образования будут работать без сбоев, из-за которых надо было бы переходить на другой формат обучения», - заключила глава района.