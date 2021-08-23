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Общество

Более 60% работников учреждений образования Псковского района привились от COVID-19

23.08.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

63% работников образовательных учреждений Псковского района привились от коронавируса. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, и педагоги, и родители очень рады, что 1 сентября обучение в школах начнется в очном формате.

«Все переживают по этому поводу. Но мы понимаем, насколько это ответственно, поэтому нами проведена большая работа по обеспечению учреждений образования всеми средствами защиты. Финансирование на эти цели выделяется из районного бюджета. Помимо этого, в каждом учреждении образования установлены комплексы по измерению температуры и обработке рук. Детям они очень нравятся, поэтому они пользуются ими в полной мере. Приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха», - перечислила Наталья Федорова.

В рамках кампании по вакцинации от коронавируса привито 63% работников образования Псковского района. 121 работник образования получил отвод от прививки по медицинским показаниям.

«Самосознание людей включается, поэтому будем надеяться, что все наши учреждения образования будут работать без сбоев, из-за которых надо было бы переходить на другой формат обучения», - заключила глава района.

Теги: #псковский район #вакцинация #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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