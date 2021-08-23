Общество

Охранные организации Псковской области проверяют на предмет зарплат в «конвертах»

Налоговики Псковской области проверяют региональные частные охранные организации на предмет выплаты зарплат в «конвертах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФНС России.

«В рамках работы по легализации "теневой" занятости сотрудники УФНС России по Псковской области проводят мероприятия налогового контроля в отношении частных охранных организаций (ЧОП) и индивидуальных предпринимателей, оказывающих охранные услуги», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что, поскольку выплаты «серой», «теневой» заработной платы наносят значительный ущерб не только государству, но и гражданам, для налоговиков, в том числе и Псковской области, работа по предотвращению и пресечению этих нарушений является в настоящее время одной из приоритетных задач.

По состоянию на август подобные мероприятия завершили в отношении девяти ЧОПах, то есть каждой шестой охранной организации, осуществляющей свою деятельность в регионе. Всего таких налогоплательщиков в Псковской области 56.

В ходе проверок сотрудники межрайонных ИФНС России по Псковской области, уполномоченные вести подобные контрольные мероприятия, сопоставляют объемы оказываемых охранных услуг с численностью официально зарегистрированных сотрудников ЧОПов.

Так, в результате только одной проверки в бюджет, а также в государственные внебюджетные фонды РФ дополнительно поступило более 63 тысяч рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование и НДФЛ.

УФНС России по Псковской области напоминает о последствиях, к которым могут привести выплата «серой», «теневой» заработной платы: