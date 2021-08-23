Новое оборудование закупили в поликлинику Пскова

Новое оборудование закупили в Псковскую городскую поликлинику №3 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом журналистам сообщила главный врач городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме того, в рамках программы удалось приобрести специальную бестеневую лампу для проведения операций по онкологии, гинекологии и хирургии. Яркость лампы можно регулировать и менять фокусировку света в зависимости от нужд врача.
Эндоскопическое отделение получило моющую машину для санитарной обработки эндоскопов. Позднее поликлиника планирует приобрести стойку с колоноскопом для диагностики заболеваний кишечника.
Еще 500 тысяч рублей направили на ремонт крыши и внутреннюю отделку архива поликлиники.
Помимо этого, ремонт путей эвакуации проводят в поликлинике №2. Здесь полностью обновили плиточный пол и подвесные потолки. На стадии завершения находится ремонт двух лестниц и установка стеклопакетов в пролетах. На эти работы направили 3 млн 685 тысяч рублей в рамках программы.
Как отметила главный врач Псковской городской поликлиники, работы в учреждении проводили без прекращения оказания медицинской помощи пациентам, поэтому сроки сдачи объекта сдвинулись, и завершить ремонт строители планируют в сентябре.