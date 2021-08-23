Общество

Новое оборудование закупили в поликлинику Пскова

Новое оборудование закупили в Псковскую городскую поликлинику №3 в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом журналистам сообщила главный врач городской поликлиники Галина Неваленная сегодня, 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В рамках программы мы смогли провести оснащение недостающим оборудованием. Один из них - аппарат для экспресс-диагностики инфаркта миокарда. Аппарат маленький, чтобы его можно было вынести из кабинета к пациенту, но очень важный. Он позволяет проводить анализ крови из вены за 10-12 минут и выявлять патологию», - рассказала Галина Неваленная.

Кроме того, в рамках программы удалось приобрести специальную бестеневую лампу для проведения операций по онкологии, гинекологии и хирургии. Яркость лампы можно регулировать и менять фокусировку света в зависимости от нужд врача.

Эндоскопическое отделение получило моющую машину для санитарной обработки эндоскопов. Позднее поликлиника планирует приобрести стойку с колоноскопом для диагностики заболеваний кишечника.

Еще 500 тысяч рублей направили на ремонт крыши и внутреннюю отделку архива поликлиники.

Помимо этого, ремонт путей эвакуации проводят в поликлинике №2. Здесь полностью обновили плиточный пол и подвесные потолки. На стадии завершения находится ремонт двух лестниц и установка стеклопакетов в пролетах. На эти работы направили 3 млн 685 тысяч рублей в рамках программы.

Как отметила главный врач Псковской городской поликлиники, работы в учреждении проводили без прекращения оказания медицинской помощи пациентам, поэтому сроки сдачи объекта сдвинулись, и завершить ремонт строители планируют в сентябре.