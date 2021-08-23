Общество

Псковичам напомнили правила обращения с опасными находками

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны (гранаты, минометные, противопехотные, противотанковые мины, артиллерийские снаряды и авиационные бомбы) представляют большую опасность для людей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, разминированием, обезвреживанием и уничтожением подобных предметов занимаются только специалисты.

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При обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, немедленно сообщите информацию об обнаружении подозрительного предмета по телефонам «01», «02» или «112»:

необходимо сообщить время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения;

при производстве земляных работ – прекратите всякую деятельность;

не предпринимайте никаких самостоятельных действий;

ни в коем случае не трогайте, не перемещайте, не закрывайте чем-либо этот предмет; не пользуйтесь вблизи него электро-радиоаппаратурой;

не оказывайте на предмет температурного, звукового, механического и электромагнитного воздействия – все эти действия могут привести к взрыву;

по возможности до прибытия специалистов примите меры по недопущению к месту обнаружения подозрительного предмета других лиц и сами не приближайтесь к нему в радиусе до 50-100 метров.

Кроме того, категорически запрещается закапывать в землю или бросать в водоем взрывоопасный предмет.