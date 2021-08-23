Общество

Обладательница титула «Миссис Великие Луки - 2021» приняла участие во всероссийском конкурсе красоты

Обладательница титула «Миссис Великие Луки - 2021» Светлана Фетисова приняла участие в качестве почетного гостя в финальном шоу конкурса «Миссис Россия - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса красоты в Великих Луках.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса «Миссис Псков»

По приглашению президента проекта «Миссис Россия» Аллы Маркиной великолучанка стала участницей праздничных мероприятий и светских раутов. В рамках промежуточных этапов и на финальном шоу всероссийского финала «Миссис Великие Луки 2021» она исполнила свои авторские композиции.

Смотрите также Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии

«Эмоции неповторимые! Это настоящее погружение в мир красоты и неповторимого настроения. Я получила колоссальные эмоции и удовольствие от общения с конкурсантками и организаторами! Я успела пообщаться с именитыми членами жюри и ведущими проекта! Спасибо Алле Юрьевне Маркиной за приглашение и возможность стать частью такого потрясающего праздника красоты!» — сказала Светлана Фетисова по итогам поездки.

Напомним, сейчас продолжается кастинг на конкурс «Миссис Псков 2021». Записаться можно по телефону: 8-911-350-19-14, а также отправив личное сообщение в группу «ВКонтакте».

«Участвуйте в "Миссис Псков - 2021"! Это будет прекрасный мастер-класс на тему женской красоты, уверенности и личностного роста», - добавили организаторы.