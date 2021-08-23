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Наталья Федорова о ремонте школ Псковского района, вакцинации и африканской чуме

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк» с участием главы Псковского района Натальи Федоровой. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ней две насущные для этого времени темы — подготовку школ района к новому учебному году и положение дел в сельском хозяйстве.

Любовь Кузнецова: Начнем с готовности системы образования района к новому учебному году. С какими результатами прошла приемка? Есть ли замечания к школам и насколько быстро они устранялись?

Наталья Федорова: Действительно, приемка школ завершена, она проходила с 10 по 16 августа. Все наши 13 школ, 14 дошкольных учреждений и одно учреждение дополнительного образования готовы к началу учебного года. В этом году мы сделали упор именно на устранение предписаний. В ходе приемки учреждений мы очень подробно разбирали вопросы пожарной безопасности, и все замечания прошлого года устранены. У нас есть программа противопожарной и антитеррористической безопасности, в рамках которой мы устраняем все замечания, поэтому многие моменты по этим вопросам за два года выполнены. В итоге школы приняты без замечаний.

Любовь Кузнецова: Это здорово. Приемке школ предшествовала большая работа, которая, как принято считать, длилась 2,5 месяца. Хотя на практике она длится весь бюджетный год, а на некоторых объектах образования гораздо дольше. Начнем все же с традиционных летних ремонтов, которые, как правило, проводятся в каждом образовательном учреждении (где-то больше, где-то меньше). Сколько выделено средств из районного бюджета в этом году? И какие отметите наиболее объемные работы в учреждениях?

Наталья Федорова: В этом году из районного бюджета было выделено около 14 млн рублей на ремонты образовательных учреждений, поскольку мы понимаем, что все здания были построены давно, и поэтому нуждаются и в ремонте жизненно важных систем, и в текущих ремонтах. Также я выделила бы направление модернизации образовательного процесса. Второй год в Псковском районе продолжается программа модернизации пищеблоков — на эти цели было выделено 2,5 млн рублей, об этом я расскажу подробнее чуть позже.

Как уже говорилось, самым важным для нас было устранение предписаний, антитеррористическая и противопожарная безопасность, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. Здесь тоже объемные работы — на сумму около 3 млн рублей. Конечно, это и современные классы, и в данном случаем мы движемся в хорошей динамике. 2,2 млн рублей было выделено на ремонт школьных кабинетов под «Точки роста» и ЦОСы («Цифровую образовательную среду» - ред.). И у нас 18 кабинетов в этом году отремонтировано по этой программе, что достаточно значимо. Обязательно мы говорим и о капремонте систем отопления, водоснабжения, спортзалах, пищеблоках. Самые основные моменты, наверное, я перечислила.

Любовь Кузнецова: Серьезным подспорьем в развитии спортивной инфраструктуры, в том числе и для детей, стало сотрудничество региональной и муниципальной администрации с компанией «Газпром». Буквально на днях открылся пришкольный стадион по программе «Газпром-детям». Расскажите об этом более подробно. Мы уже говорили на предыдущих эфирах о том, что инфраструктуры школ прирастают стадионами, и это радует.

Наталья Федорова: К сожалению, в сельских школах не всегда есть современные стадионы, а где-то они и отсутствуют. Поэтому для нас это важное событие. Хотелось бы поблагодарить Михаила Юрьевича (Ведерникова - ред.), что вопрос был решен очень оперативно. Меньше года назад был выезд в Неелово, и как раз мы смотрели территорию школьного стадиона у Моглинской школы, которая на тот момент была. До современного состояния там было далеко, и он принял решение войти в эту программу.

Отдельные слова благодарности, конечно, Газпрому. Работы выполнены в кратчайшие сроки — уже в июне они были завершены, а мы уже только доделывали элементы, чтобы площадка нормально функционировала по части безопасности: обеспечили наружное освещение по периметру, установили видеокамеры наружного наблюдения. Также мы обеспечили нормальную работу этой площадки, найдя инструктора по физкультуре, который будет заниматься как с детьми, так и обеспечивать доступ взрослых. Эта площадка сейчас очень востребована.

Любовь Кузнецова: У площадки есть хозяин — это самое главное.

Наталья Федорова: В день физкультурника мы ее торжественно открыли, провели соревнования. Теперь главная задача — сохранить ее для занятий.

Любовь Кузнецова: Важное значение на сегодняшний день имеет развитие инфраструктуры школьных столовых, поскольку, согласно указу президента, учащиеся должны быть обеспечены горячим питанием. Давайте подробнее поговорим о том, какую работу ведут муниципальные власти в этом направлении.

Наталья Федорова: Я уже упомянула, что районная программа действует у нас второй год, поскольку и пищеблоки, и обеденные зоны требовали ремонта и модернизации оборудования. Порядка 2,5 млн рублей выделено на эти цели. Благодаря проведенным летом работам мы сможем улучшить качество питания школьников и условия работы персонала пищеблоков. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать им - питание в школах практически домашнее. Люди душу вкладывают в работу, и хочется создать для них современные комфортные условия. Охват питанием в школах Псковского района достаточно большой - 98%. Практически все школьники питаются в столовых. В этой части очень значимой стала поддержка в виде бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Мы и родители оценили этот вклад. На питание детей выделяются дополнительные средства и на региональном уровне. Мы на уровне района тоже стараемся выделять средства на эти цели.

Любовь Кузнецова: Родинская школа. После визита в нее сенатора от Псковской области Андрея Турчака и решении вопроса о капремонте учреждение прозвучало на всю Россию. Потому что именно с нее началась так называемая президентская программа ремонта ветхих и аварийных школ. Версталась она совместно с «Единой Россией» и исполнительной властью регионов. Но для Родинской школы, которая не видела ремонта с момента постройки, почти 50 лет, вхождение в программу — дело нужное. Расскажите нам о последних решениях по ремонту учреждения.

Наталья Федорова: Работа кипит. Мы благодарны Андрею Анатольевичу Турчаку и Михаилу Юрьевичу Ведерникову за то, что встали на первую строку. Но мы понимаем, что это еще и огромная ответственность - 1 сентября 2022 года Родинская школа отметит 50-летие, поэтому детально прорабатываем особенности технического задания. В капремонте нуждаются все системы — отопление, водоснабжение, канализация, кровля, фасад. Кропотливо работаем над техническим заданием, важно ничего не упустить, учесть все нюансы, вплоть до современного оборудования, в котором нуждается школа. Также обсуждается вопрос строительства современного спортивного сооружения. Что это будет, ФОКОТ или современная спортплощадка, определяемся. Так что сейчас ведутся именно подготовительные работы. Очень важно грамотно все проработать, чтобы потом не было никаких нюансов во время ремонтных работ.

Любовь Кузнецова: Думаю, во время наших эфиров мы не раз еще вернемся к теме ремонта Родинской школы, потому что, как я понимаю, теперь это для властей Псковского района, тема №1... Наталья Анатольевна, вопрос вторых смен: он всегда очень непростой и для родителей, и для властей. Есть проблемы в связи с этим в Писковской школе. Родители не в восторге, что дети будут заниматься во вторую смену. Есть ли выход?

Наталья Федорова: Действительно, впервые за многие годы мы столкнулись с проблемой вторых смен, хотя в истории Писковской школы вторая смена когда-то была. По нормативу эта школа построена на меньшее число обучающихся, а мы видим значительный рост - в новом учебном году в школе планируют обучаться 480 человек. Но мы понимаем, что это связано с разрастанием близлежащих микрорайонов - «Видный», «Молодежный». И в Родинской школе перспектива, наверное, тоже такая. Нельзя сказать, что вопрос можно решить однозначно. Когда-то свободные помещения школ были отданы под открытие дошкольных групп.

Любовь Кузнецова: И на тот момент это было актуально и оправданно.

Наталья Федорова: Актуально, оправданно и эффективно. А сейчас надо уже просматривать увеличение числа мест для дошкольников. В нескольких волостях это очень востребовано, и мы идем по этому пути - заявки поданы для участия в программе строительства новых детских садов и пристроек. И надо понимать: если этот процесс грамотно организован, то это возможно. Мы видим опыт коллег в городских школах. Буквально вчера прошла встреча с родителями школьников Писковской школы, где педагоги и представители управления образования изложили свое видение решения этого вопроса. Мы отрабатываем насущные вопросы, которые прозвучали - подвоз по маршрутам, группа продленного дня, формирование перечня кружков и секций, которые смогут посещать ребята. Все вопросы будут отработаны в кратчайшие сроки, и, думаю, родители с пониманием отнесутся к данной организации учебного процесса.

Любовь Кузнецова: Положительный момент, что школы прирастают детьми, строятся новые микрорайоны, но, наверное, не совсем правильно, что администрация района сейчас разруливает ситуацию со вторыми сменами в Писковской школе. Застройщик тоже должен был, мне кажется, поучаствовать в создании инфраструктуры на той территории, которую он застраивал. Потому что домов там немало, и население здорово приросло из-за появления этих двух микрорайонов. Впрочем, это мое личное мнение. Продолжим разговор. Безусловно, в этом сезоне важен контроль за эпидемиологической ситуацией во время учебного процесса. Минпросвещения проинформировало, что учебный год начнется очно, но это не значит, что все должны расслабиться. Меня интересует, как шла кампания по вакцинации педагогических работников Псковского района, какой процент учителей привит и достаточно ли санитайзеров и другого санэпидоборудования там, где это требуется.

Наталья Федорова: Расслабляться нельзя, мы прекрасно понимаем, что возможна новая волна. Мы рады, что начнем 1 сентября очное обучение. Все же переживают по этому поводу. Но мы понимаем, насколько это ответственно, поэтому нами проведена большая работа по обеспечению учреждений образования всеми средствами защиты. Обеспечен запас средств, предусмотрена постоянная обработка - средства на эти цели выделяются из районного бюджета. Помимо этого, в каждом учреждении образования установлены комплексы по измерению температуры и обработке рук. Детям они очень нравятся, поэтому они пользуются ими в полной мере. Приобретены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

Педагогический коллектив — люди образованные, грамотные, и тоже должны понимать: чтобы продолжать обучение в очном формате, нужно выработать коллективный иммунитет, а для этого надо заботиться и о своем здоровье, и о здоровье окружающих. Кампания по вакцинации велась планомерно, провели обследования. 121 работник образования получили отвод - вакцинацию среди них не провели по медицинским показаниям. На сегодняшний день от коронавируса привиты 63% работников образовательных учреждений Псковского района. Самосознание людей включается, поэтому будем надеяться, что все наши учреждения образования будут работать без сбоев, из-за которых пришлось бы переходить на другой формат обучения.

Любовь Кузнецова: 121 человек, получивший медотвод от прививки — это огромный массив педагогов. Они будут работать?

Наталья Федорова: Конечно, будут, потому что, как правило, отвод длится непродолжительное время, после которого работники смогут вакцинироваться.

Любовь Кузнецова: Прежде чем мы перейдем к теме сельского хозяйства, не могу не спросить вас о еще одной важной теме. Догазификация — бесплатное доведение газа до участков граждан. Сейчас во всех муниципалитетах, вовлеченных в первый этап программы, формируются заявки от населения. Куда людям обращаться? Каков алгоритм? Сколько домовладений на территории Псковского района планируется подключить к газу?

Наталья Федорова: Программа очень актуальна для Псковского района. Очень много обращений всегда поступало от жителей по этой теме. Нам предстоит большая работа и по информированию граждан, и по сбору заявлений. В программу вошли 54 населенных пункта из семи волостей Псковского района: Завеличенской, Ершовской, Логозовской, Писковской, Середкинской, Тямшанской и Ядровской. Это 5 694 домовладения.

Любовь Кузнецова: Мощно.

Наталья Федорова: Поэтому объем работы предстоит очень большой. Мы работаем в сотрудничестве с Газпромом, с главами сельских поселений, и волонтеры нам помогают. На данном этапе это формирование списков по улицам и домовладениям, сбор заявлений от всех желающих провести газ в свои дома. Заявления можно подать как на официальных сайтах Газпрома, так и через администрации сельского поселения и Псковского района. Считаю, что такой подход очень удобен для людей, поскольку наш район достаточно обширный, и люди могут выбрать тот вариант решения, который им удобен.

Любовь Кузнецова: Что ж, переходим к сельскому хозяйству. Текущий год не назовешь простым для аграриев. Хотя для нашей зоны рискованного земледелия он вполне себе, без ЧС и значительных природных катаклизмов. Как прошла заготовка кормов? Сейчас уже началась уборочная страда? Каковы промежуточные результаты в целом? Какие вы отметите проблемы для хозяйственников? Ведь района коснулась и АЧС…

Наталья Федорова: Этот год для тружеников села действительно складывается очень непросто. И аномальные погодные условия внесли свои коррективы в проведение различных видов сельхозработ. Мы помним и весенние дожди, которые сказались на севе, и аномальную жару. Но заготовка кормов идет по плану. План заготовки не просто выполнен, а уже даже перевыполняется. Началась уборка зерновых культур, и она идет в хорошем темпе. Приступили к подготовке почвы к севу озимых. Вспахано 593 га. Конечно, есть проблемы по овощам открытого грунта и по картофелю — урожайность снизилась из-за аномальной жары. Собрано на 144 тонны меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В молочном животноводстве тоже ситуация не такая простая, но уровень 2019 года хозяйства все-таки сохраняют, и за это им огромное спасибо. Работать приходится в непростых условиях. На территории района находится одно из самых больших хозяйств, которое занимается разведением свиней, и впервые мы столкнулись с масштабным объемом по африканской чуме, потому что чрезвычайная ситуация не снята до сих пор. Недавно обнаружен еще один очаг. В эту зону попали несколько волостей. Началось с Карамышевской, сейчас в Тямшанской тоже небольшой очаг, поэтому ведется работа ветеринарными службами. И главы поселений отрабатывают вопросы подворового обхода, информирования населения.

Любовь Кузнецова: Эта ситуация неприятна не только для вас, как для руководителя муниципалитета, для собственников крупного предприятия, занимающегося производством свинины. Это беда для людей, у которых есть свиньи. К сожалению, чаще всего поголовье утрачивается, а это расходы, нервы. В общем, очень неприятная ситуация для всех.

Наталья Федорова: Да, поэтому хотелось бы еще раз обратиться к населению. Если вы заметили малейшие проявления, не надо скрывать эти факты — сразу обращайтесь в ветеринарные службы. Ситуацию надо контролировать и своевременно разрешать, а не замалчивать, чтоб это не выливалось в очаги.

Любовь Кузнецова: К сожалению, болезнь такова, что, если она проявилась, она может разрастись с невероятной скоростью и до невероятных объемов, и это будет уже не скрыть. Но, будем надеяться, что ситуация выправится. Трудолюбия труженикам села не занимать. Хочется пожелать им успехов. Спасибо, Наталья Анатольевна, что вновь пришли к нам в эфир и широко осветили несколько важных для Псковского района тем.

Наталья Федорова: Спасибо большое. Здоровья всем слушателям.