Общество

Прокуратура выявила нарушения на лодочной станции в великолукском парке

Транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения на лодочной станции в парке культуры и отдыха в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На лодочной станции муниципального унитарного предприятия «Городской парк культуры и отдыха» в Великих Луках журнал учета выходов и возвращения маломерных судов ведется ненадлежащим образом, количество выдаваемых посетителям индивидуальных спасательных средств не соответствует числу лиц, находящихся на борту судов, пояснили в прокуратуре.

В этой связи великолукский транспортный прокурор направил представление директору предприятия. Устранение нарушений контролируется, добавили в ведомстве.