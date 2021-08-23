Ученые искали речную миногу в национальном парке «Себежский». Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский»
Сотрудники лаборатории поведения низших
позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН искали места обитания речной миноги в 18 водоемах, которые относятся к бассейнам следующих рек:
По итогам экспедиции речную миногу обнаружили в западной части национального парка «Себежский», в небольшой реке Студенке и рядом с его юго-западными границами в ручье Белиц. В обоих водотоках обнаружили личинки разных возрастов: от самых младших – сеголетков, и до завершающих личиночную стадию метаморфных особей.
Однако на большей части территории Национального парка речная минога отсутствует.
Исследование распространения и видового разнообразия миног ученые продолжат весной следующего года во время нереста. Тогда же удастся обследовать нерестилища и изучить параметры среды во время размножения и характеристики половозрелых особей-производителей.