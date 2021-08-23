Общество

Более 350 жителей Псковской области прошли ревакцинацию

356 жителей Псковской области прошли ревакцинацию. За прошедшие сутки их количество увеличилось на 6. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Instagram.

Первый компонент прививки ввели 132 жителя региона. Общее их количество составило 165 942 человека.

Вторым компонентом 22 августа вакцинировались 172 человека. Суммарное их число составило 135 812.

Таким образом, медики Псковской области использовали 84,4% поступившей в регион вакцины.

«Угроза по-прежнему очень серьезная. Вакцинируйтесь, чтобы защитить свое здоровье, своих родных и близких», - подчеркнул глава региона.