Общество

В России утвердили порядок информирования о размере будущей пенсии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков утвердил порядок уведомления граждан о размере будущей пенсии. Соответствующий приказ размещен на портале правовой информации.

Сведения о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут получать мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 40 лет, которым пока не выплачивают пенсии досрочно или по инвалидности. Сведения будут направлять раз в три года, пишет РИА Новости.

Помимо размера пенсии, граждан будут информировать о том, сколько еще стажа нужно приобрести до выхода на пенсию, кроме того, их будут уведомлять о размере пенсионных накоплений.

Отмечалось, что благодаря этому решению россияне смогут заранее узнавать о своих будущих пенсионных правах и предпринимать действия для их увеличения.

Ранее портал госуслуг пополнился сервисом, позволяющим получить выписку о назначенных мерах социальной поддержки - это могут быть установленные государством пенсии, пособия, социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты.