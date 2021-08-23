Общество

Всего 16 автобусов было в Пскове 73 года назад – госархив

Всего 16 автобусов было в Пскове 73 года назад. Это следует из сводной таблицы ориентировочной стоимости строительства в Пскове, которую опубликовал Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

«В 1948 году в Пскове было всего 16 автобусов и 85 грузовиков. В планах на закупку — 40 и 115 соответственно», - рассказали архивисты о состоянии городского транспорта в то время.

Кроме того, по данным на 1948 год в Пскове насчитывалось около 66 тысяч квадратных метров жилой площади в трехэтажных и четырехэтажных зданиях, 44 тысячи квадратных метров в двухэтажных зданиях.

«Стоящие задачи — 153 тысячи квадратных метров. Даже стоимость указана. Она и по нынешним временам колоссальна: 127,6 млн рублей», - добавили в госархиве.