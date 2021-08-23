Общество

Прокурор области примет граждан в Усвятах 25 августа

Прокурор Псковской области Иван Грибов примет граждан в Усвятском районе 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Прием граждан начнется в 12.30 в здании администрации Усвятского района, расположенного по адресу: Усвяты, улица Карла Маркса, дом №20, кабинет 10.

«Для встречи с прокурором области необходимо в указанное время подойти в здание администрации с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу», - добавили в прокуратуре.